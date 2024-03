Florian Schmitt: Trends und Herausforderungen – wie der SWR die Zukünfte der Medienwelt erforscht und gestaltet

SWR After Work Insights ist die neue Digital-Reihe, in der wir unser Wissen teilen wollen. Ein inspirierender Austausch vor dem Feierabend mit kurzem Impuls von SWR/ARD Expertinnen und -Experten sowie kurzer Fragerunde – kompakt in 30 Minuten. Der Fokus liegt auf Innovationen und Trends im Medienbereich und deren gesellschaftspolitische Folgen. Das Themenspektrum reicht von „Constructive Journalism – Journalismus für eine bessere Welt?“ über „Gaming – eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ bis hin zu „Regionale Inhalte in einer digitalen, globalisierten Welt – kein Widerspruch“.