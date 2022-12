Désirée Krause, Ann-Kathrin Rose & Ina Kast: Fußball-WM für die Ohren!

per Mail teilen

Von ihnen hört man während der FIFA-Fußball-WM nur die Stimmen. Bei uns sehen Sie die Sportjournalistinnen im Video: Désirée Krause (SWR) moderiert für den Audio Netcast Stream „Sportschau Live“ die Übertragung der WM-Spiele. Ann-Kathrin Rose (SWR) und Ina Kast (NDR) sind die Hosts des täglichen WM-Podcasts „Sportschau Daily – das WM Update“. Im Video nehmen sie uns mit in ihre Studios und zeigen, was zu ihrem Job im National Broadcast Center (NBC) in Mainz alles dazugehört.