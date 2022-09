Daniel Hechler: Mehr als Krieg und Krise – das ARD Studio in Kairo

Für viele Araber ist Kairo die „Mutter aller Städte“, für SWR Journalist und Studioleiter Daniel Hechler der Ausgangspunkt seiner Berichte aus einer schwierigen und gleichzeitig spannenden Region mit 15 Ländern. Im Video erzählt er über den Arbeitsalltag im größten Auslandsstudio des SWR. Er und seine Kolleg:innen besuchen Flüchtlinge im Sudan genauso wie Drehorte in Syrien oder gehen mit den „Regenmachern“ in die Luft über den Emiraten. Reportagen werden oft auch multimedial für Radio, Fernsehen und Online produziert und nicht selten im Hotelzimmer geschnitten, wenn der Korrespondent nicht gerade in der Live-Schalte in der ägyptischen Sonne schwitzt…

