Musikliste:



1.

Wild is the wind

Orbit Kid



2.

Black hole

Jonah Tolchin



3.

Cancer

Nicolas Michaux



4.

Sleeper

Badbadnotgood and Charlotte Day Wilson



5.

Paintings on the wall

Manu Delago



6.

Adýmýz miskindir bizim

Shantel & Cümbüº Cemaat