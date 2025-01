Wissen aktuell

Unsere Themen:

Wissenschaft

Trumps Amtseinführung - Fortsetzung des "war on science"?

Anja Braun





Technik

Rostige Munition in der Ostsee: So schwierig ist die Bergung

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Jens Greinert, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.





Umwelt

Bioökonomie - mehr Klimaschutz oder mehr Ausbeutung?

Susanne Henn





Nachhaltigkeit

Wie nachhaltig sind deutsche Supermärkte?

Katha Jansen





Raumfahrt

Der zweite Mann auf dem Mond - Buzz Aldrin wird 95 Jahre alt

Claudia Sarre

Musikliste:

1.

Tienaté

Nu Genea



2.

Is he strange

John Grant



3.

Lo que fue

Daymé Arocena



4.

Bridges

BRTHR



5.

Bonnie Michelle

The Last Hurrah!!



6.

Fly me to the moon

Frank Sinatra