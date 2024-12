Wissen aktuell

Unsere Themen:

Sonnenforschung

NASA-Sonde berührt an Heiligabend die Sonne

Christoph König im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredaktion





Medizin

Rückblick 2024: Erfolge und Fortschritte in der Medizin

Pascal Kiss, Nina Kunze, Ulrike Till, Veronika Simon





Modellorganismen

Wie Zebrafische der Forschung helfen

Nina Kunze

Musikliste:

1.

I feel a song coming on

Claire Martin



2.

MoonSun

Rah & The Ruffcats



3.

Violes

Ganes



4.

Winterblüher

Erdmöbel & Cäthe



5.

Better now than ever

Meravi



6.

Christmas waltz

Gregory Porter







Erneuerbare Energien

Wärmepumpen mit Fluss- oder Meerwasser: Potenzial für Deutschland?

Jan Kerckhoff





Psychologie

Weihnachtsgeschenke für Seeleute im Hafen von New York

Martin Ganslmeier