Mehr als nur eine Musikerin: Girl in Red, Jahrgang 1999, ist in kurzer Zeit mit ihrer Musik zu einer Queer-Ikone geworden. Der TikTok-Hashtag #doyoulistentoGirlinRed? – „Hörst du Girl in Red?“ – dient als Code, um nach der sexuellen Orientierung einer Person zu fragen. Gleichzeitig bietet der Hashtag queeren Menschen auf TikTok eine Möglichkeit, schnell eine Community zu finden. Die norwegische Sängerin spricht offen über ihre Queerness sowie über Themen wie Ängste, Depressionen, Unsicherheiten und Liebeskummer. So wie auf ihrem aktuellen Album „Doing it again Baby“. Damit erreicht sie insbesondere die Generation Z, die sich in ihren Texten wiedererkennt.