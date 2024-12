Unsere Themen:

Medizin

Krankheit X im Kongo wahrscheinlich auf Malaria zurückzuführen

Kathrin Hondl





Astronomie

Geminiden - Wie man die Sternschnuppen am besten beobachten kann

Christine Langer im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredaktion





Gesundheit

Einsamkeitsreport der Techniker-Krankenkasse

Monika Haas





Zoologie

Great Barrier Reef im Mini-Format

Sarah Hennings





Wissenschaft

Studie: Licht an Surfbrettern schützt vor Hai-Angriffen

Janina Schreiber





Geschichte

Naturgeschichte einer Kerze - Weihnachtsvorlesung von Michael Faraday

Aeneas Rooch

Musikliste:

1.

The world above

Alice Phoebe Lou



2.

Chercher la chaleur

The Loire Valley Calypsos



3.

Poeira cosmica

BADBADNOTGOOD & Tim Bernardes



4.

Remember me sometime

Cosma Joy



5.

Diver

Dorothea Paas



6.

Be thou by my side

Holy Hive



7.

Underlands

Andrew Bird