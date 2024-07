per Mail teilen

Wissen aktuell

Technik

Fußball-EM: Wie verlässlich ist der Videobeweis?

Jochen Steiner im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Aeneas Rooch





Medizin

Wechseljahre: Wie gut helfen bioidentische Hormone?

Magdalena Biersack und David Beck





Klimaschutz

Mehr Radwege, mehr Sicherheit: So fahren mehr Menschen mit dem Rad

Judith Kösters





Zoologie

Studie: Heuschrecken können auch im Schwarm hervorragend riechen

Anja Braun





Rubrik: Meldungen der Woche





Musikliste:



1.

Fairlies

Grian Chatten



2.

Texas Baby

Fieh



3.

Fahrrad fahr'n

Max Raabe



4.

Vesna

Ganna



5.

Captain's refusal

Ed Motta



6.

No more Blues

Irit Dekel feat. Eldad Zitrin