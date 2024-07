In der Nordsee sollen Kleinraketen von einer schwimmende Startplattform aus in eine suborbitale Höhe geschossen werden, die Erdumlaufbahn also nicht erreichen. Die erste Rakete hätte bereits starten sollen – doch es gibt Verzögerungen.

Christine Langer im Gespräch mit Ute Spangenberger, SWR-Wissenschaftsredaktion.