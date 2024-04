Wie KI euer Bier noch besser macht

Diese Woche mit Sina Kürtz und Charlotte Grieser.



Leute, we're sorry! Wir hatten Probleme bei der Aufzeichnung, deswegen ist die Soundqualität leider nicht wie gewohnt -.-



Ihre Themen sind:

- Sandburgen sind tödlicher als Haie (1:08)

- Ziegenartig oder Pferdestall – Woher kommt der Körpergeruch von Teenagern (6:22)

- In your face – Pottwale verteidigen sich mit Durchfall (15:00)

- Menschen speichern Ekel-Erinnerungen besonders gut (22:47)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Tödliche Sandburgen

https://scilogs.spektrum.de/mente-et-malleo/toedliche-sandburgen/

Body odor samples from infants and post-pubertal children differ in their volatile profiles: https://www.nature.com/articles/s42004-024-01131-4

Was den Eigengeruch von Teenagern prägt

https://www.scinexx.de/news/medizin/welche-duftnoten-den-eigengeruch-von-teenagern-dominieren/

Sperm Whales Thwart Fatal Orca Attack With Unusual Defence: “Cloud Of Diarrhea”

https://www.iflscience.com/sperm-whales-thwart-fatal-orca-attack-with-unusual-defence-cloud-of-diarrhea-73514

Ein Pottwal hat eine Gruppe Taucher wortwörtlich beschissen

https://www.vice.com/de/article/9bmqa3/ein-pottwal-hat-eine-gruppe-taucher-wortwoertlich-beschissen-483

Differential involvement of the senses in disgust memories: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.231156



Unser Podcast-Tipp der Woche: Geisterjäger

Gibt es das Unerklärliche wirklich? Hans Bender ist der größte Geisterjäger der deutschen Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte lang reist der Parapsychologe als Experte für Unerklärliches durch die Republik und untersucht ein merkwürdiges Phänomen nach dem anderen. Bender ist überzeugt: Spuk, PSI-Kräfte, Hellsehen und Telekinese sind echt. Angeblich hat er das sogar bewiesen. Aber kann das wirklich sein? Die Psychologie-Podcasterin Verena Fiebiger geht zusammen mit ihrem Team auf Spurensuche in der Welt des Paranormalen.

https://1.ard.de/geisterjaeger_bender



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Christoph König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König