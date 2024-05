per Mail teilen

Der Begriff „Metaphysik“ klingt mystisch und esoterisch. Dabei sind wir alle „Metaphysiker“ – erklärt der Philosoph Thomas Arnold von der Uni Heidelberg.

Bei der Frage denken viele an mystische Spekulationen, an begriffliche Verrenkungen. Dabei hat Metaphysik viele lebenspraktische Aspekte. Ralf Caspary im Science Talk mit Dr. Thomas Arnold, Philosoph an der Uni Heidelberg.