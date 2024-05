Saudi-Arabiens unzufriedene Jugend – Wie Sport für Ruhe sorgen soll

per Mail teilen

Der schwerreiche Ölstaat Saudi-Arabien steht vor großen Herausforderungen: Rund 70 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 30. Die Arbeitslosigkeit unter den jungen Saudis steigt. Für sie will das Königshaus neue Jobs schaffen und entwickelt deshalb eine milliardenschwere Sport- und Tourismusindustrie. Mit hohen Investitionen in Fußball, Formel 1 und Golf. So soll das Land unabhängiger werden vom Öl.

Außenpolitisch setzt Kronprinz Mohammed bin Salman dagegen auf Härte – sowohl als Kriegsteilnehmer im Jemen als auch in der offenen Konfrontation mit Iran.