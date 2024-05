Helm Stierlin – Wegbereiter der Systemischen Familientherapie

Helm Stierlin, geboren am 12. März 1926 in Mannheim, war einer der Väter der Systemischen Familientherapie. Als ausgebildeter Psychiater brachte er in den 1970er-Jahren völlig neue Therapieansätze aus den USA nach Deutschland. Nicht mehr das Leid des Einzelnen, sondern sein sozialer Kontext standen nun im Zentrum, und Stierlin interessierte sich mehr für Lösungen und Ressourcen als für das, was schief läuft.

Was anfangs als sehr experimentell galt, haben Stierlin und seine Weggefährten in Heidelberg zu einer Erfolgsgeschichte gemacht. Seit Kurzem bezahlen sogar die Krankenkassen eine Systemische Psychotherapie.

Helm Stierlin starb am 9. September 2021.

SWR 2020

Manuskript zur Sendung