Fast 600 Millionen Menschen sind Diabetiker. Eine schleichende Pandemie – in Europa und den USA, zunehmend aber auch in arabischen Ländern, Südasien und vor allem in Afrika.

Weniger als die Hälfte der Fälle wird diagnostiziert. Und der Zugang zu lebensrettendem Insulin ist oft schlecht und sehr teuer. In Südafrika sterben bereits mehr Menschen an einem Diabetes als an Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen. Und in den USA verlangen Insulinproduzenten astronomische Preise.

Manuskript zur Sendung