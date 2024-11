Angefangen hat es in Köln. Eigentlich hätte sich Christine Werner an der dortigen Sporthochschule aufs Fechten konzentrieren sollen. Stattdessen verbrachte sie ihre freie Zeit lieber in einem Radioverein.

Dort (beim Radioverein) konnte sie moderieren, Beiträge bauen, diskutieren, Sendungen fahren. Und vor allem: die unterschiedlichsten Menschen kennenlernen.

Zehn Jahre war Christine Werner Vorsitzende des Radiovereins und hat in der Zeit auch eine Knastradio-Gruppe in einem Gefängnis betreut. All diese Erfahrungen und ihr bleibendes Interesse an Menschen begleiten sie seither bei ihrer Arbeit als freie Hörfunkjournalistin.

In SWR2 Wissen hat sie gefragt, "Welches Kind darf leben?" und hat sich mit den Folgen der Pränataldiagnostik beschäftigt. In "Herrschaft der Algorithmen" ging es darum, welche Entscheidungsmacht wir Algorithmen geben wollen.

Christine Werner hat Studierende mit Behinderung an Hochschulen begleitet und sich von kleinwüchsigen Menschen erzählen lassen, wie sie ihren Alltag meistern. Es sind die Themen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Gesellschaft und Ethik, die sie reizen.

Zudem hat sie Sendungen über die Erziehung und Bildung von Kindern gemacht – und vor einiger Zeit angefangen, Kinderbücher zu schreiben.

Weil sie all das sehr beschäftigt, schafft sie es immer noch nicht regelmäßig in die Turnhalle.