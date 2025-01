Behörden am Limit – Womit Bürger und Ämter zu kämpfen haben

Weil die Behörden im Land oft nicht richtig funktionieren, gerät vieles andere ins Stocken: Dringend benötigte Wohnungen werden nicht gebaut, gesuchte Fachkräfte können nicht anfangen zu arbeiten. Wer ist schuld an der Ämter-Misere? Und wie könnte es besser laufen?

+++

In dieser Folge von Plusminus versuchen Anna Planken und David Ahlf den Behörden-Problemen auf den Grund zu gehen.

+++

Links und Quellen:



SWR: Amt am Limit – der Staat vor dem Kollaps?

https://www.ardmediathek.de/video/swr-story/amt-am-limit-der-staat-vor-dem-kollaps/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIxMzI3NzU

+++

Tagesschau.de: Wie attraktiv ist der deutsche Arbeitsmarkt?

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt/oecd-studie-arbeitsmarkt-deutschland-fachkraefte-100.html

+++

SWR Doku: Vom Bürokratiewahnsinn im Wohnungsbau: Viele DIN Normen - Teure Wohnungen?:

https://www.youtube.com/watch?v=hLT-W55y-LI

+++

Bitkom: Digitalisierung der Verwaltung ist für die Menschen ein Top-Thema

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-der-Verwaltung-Top-Thema

+++

Verbraucherschutzverein Berlin Brandenburg: VSVBB-Behörden-Ranking: Die bestbewerteten Bürgerämter des Landes

https://vsvbb.de/vsvbb-behoerden-ranking-5/

+++

Berliner Morgenpost: Wer in der freien Wirtschaft arbeitet, könnte im öffentlichen Dienst mehr verdienen – und umgekehrt. Hier können Sie vergleichen.

https://www.morgenpost.de/ratgeber-wissen/article406958006/gehaltserhoehung-dieser-wechsel-bringt-17000-euro-mehr.html#:~:text=Im%20%C3%B6ffentlichen%20Sektor%20verdienen%20Finanzwirte,17.000%20Euro%20(46%20Prozent





Das Team:



Hosts: Anna Planken & David Ahlf



Instagram:

https://www.instagram.com/anna.planken/



https://www.instagram.com/davidihrswisst/

+++

Autor*in: Geli Hensolt mit Recherchen von Claus Hanischdörfer

Redaktion: Christian Sachsinger

+++

Kontakt:

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de



Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

+++

Unser Podcast-Tipp: punktEU - Der Europa-Podcast von WDR 5



Wenn wir uns mit Bürokratie beschäftigen, sind wir mit unseren Gedanken ja auch schnell mal bei der EU in Brüssel. Ein riesen Apparat, für viele undurchschaubar und sehr bürokratisch. Dass der Blick nach Brüssel aber auch sehr spannend sein kann, das zeigt der Podcast PunktEU. Der Podcast mit Kathrin Schmid nimmt euch mit hinter die Kulissen. Wer zieht die Fäden in der EU – und wohin? Klima, KI, Krisen, Klischees – der Podcast greift sich die Top-Themen. Analytisch, meinungsstark, unterhaltsam. Jede Woche frisch aus dem ARD-Studio Brüssel.

https://1.ard.de/punkteu?cross-promo