Regierungssprecher Steffen Seibert gibt seine erste Pressekonferenz

Journalist Steffen Seibert wechselt vom ZDF in die Politik

Am 10. August 2010 wird Steffen Seibert zum neuen Regierungssprecher von Angela Merkel ernannt. Für das deutsche Fernsehpublikum kommt diese Nachricht durchaus überraschend. Viele kennen Steffen Seibert als Anchorman der ZDF Nachrichtensendung Heute Journal. Als politischer Reporter und preisgekrönter Moderator hat er sich einen Namen gemacht. Nach etwas mehr als 20 Jahren beim ZDF wechselt Steffen Seibert nun in die Politik.

Am 16. August 2010 hält er seine erste Bundespressekonferenz ab. Und obwohl er öffentliche Auftritte von seinem früheren Job her gewohnt ist, ist der neue Regierungssprecher an diesem Tag besonders aufgeregt.

Ehemaliger Nachrichtensprecher wird selbst zur Nachricht

Der ehemalige Nachrichtensprecher Steffen Seibert ist selbst zur Nachricht geworden. Über seine erste Pressekonferenz berichten die Medien im ganzen Land. So auch SWR2 aktuell an diesem 16. August 2010.