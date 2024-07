Ältestes Angela-Merkel-Interview im SWR Archiv: DDR-Regierungssprecherin unter Lothar de Maizière

Der Finanzminister der DDR, Walter Romberg (2.v.l.) und der bundesdeutsche Finanzminister Theo Waigel (2.v.r.) geben im Internationalen Medienzentrum im Ministerratsgebäude in Ost-Berlin am 1. Juli 1990 eine Pressekonferenz zur Währungunion. In der Mitte sitzt Angela Merkel, stellvertretende Regierungssprecherin der DDR.