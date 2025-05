Kaiserliche Belobigung für die gesamte Artillerie

per Mail teilen

Erzherzog Leopold Salvator verliest den Inhalt des kaiserlichen Schreibens an ihn: Seine Majestät bedankt sich für das Wirken der Artillerie getreu ihren alten Ruf. Die mächtige Artillerieunterstützung wird von den anderen Truppenteilen dankbar aufgenommen

Sprecher: Leopold Salvator (1863 – 1931), Erzherzog von Österreich und Generaloberst.

Hintergrund

Österreich-Ungarn war militärisch gesehen die kleinste unter den Großmächten. Wie Russland fehlte der Doppelmonarchie die industrielle Basis für einen längeren Krieg und es fehlte an Schienennetzen für den schnellen Transport von Truppen und Material an die Front. Die größte Waffenschmiede Österreichs waren die Skoda-Werke in Prag.

Der als Bewegungskrieg geplante Krieg wurde schnell zum Stellungskrieg, was die Weiterentwicklung der Artillerie bestimmte. Die Reichweiten der Geschütze lagen am Ende des Krieges deutlich höher als 1914.