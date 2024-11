Christiane Peterlein

per Mail teilen

Schubert im Jugendorchester, Ska im linken Kulturzentrum und Plattenhören bis in die Morgenstunden – das war der ideale Freitagabend meiner Teeniezeit. Dieser Tage gehe ich früher ins Bett, weil ich für Kind und Beruf mehr Schlaf brauche als fürs Abitur.

Dafür wandere ich inzwischen auch bei Tageslicht zwischen den Musikwelten und untersuche, wie Musik und Musikbetrieb die gesellschaftlichen Themen unserer Zeit verhandeln. Reflektion und Rausch sind nirgendwo so eng miteinander verwoben, wie in der Musik und das fasziniert mich bis heute. Vor allem sind es aber die Menschen aus allen musikalischen Himmelsrichtungen, die ich für Sendungen sprechen und kennenlernen darf, die mein Berufsleben so reich und kostbar machen.

Diese Gespräche führe ich als Moderatorin u.a. für SWR2 Treffpunkt Klassik und SWR2 Treffpunkt Klassik extra. Daneben betreue ich als Redakteurin Konzertmitschnitte in Freiburg und Umgebung, erstelle Reportagen und kuratiere Musikprogramme für das SWR2 Mittags- und Abendkonzert.