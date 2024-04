SWR2 Abendkonzert vom 30.3.2024

Podium Festival Esslingen

Sieben letzte Worte - kein Erlöser am Kreuz

ensemble reflektor

Leitung: Holly Hyun Choe

Joseph Haydn:

"Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" (Fassungen für Streichquartett und für Orchester)

verzahnt mit Neukompositionen:

Farzia Fallah:

„Das Ende der Demokratie der Gegenwart ist ein emanzipatorischer Akt der Zukunft.“

Emma O'Halloran:

"Niemand wird sprechen. Niemand wird sagen: Sie waren gestern noch im Paradies. Wahrlich. Leibhaftig. Sie waren. Amen.”

Anahita Abbasi:

„wir schulden einander weniger als wir glauben // wir brauchen einander mehr als wir denken // ich will für dich sorge tragen“

Luise Volkmann:

"Ich vertraue darauf, dass du mich verlässt."

Molly Joyce:

"Der Wald, den wir vor lauter Bäumen nicht sahen, hätte sich im Sterben nicht aufhalten lassen wollen.“

inti figgis-vizueta:

"scheiss auf das weltall / ich habe keine angst / denn die schwarzen löcher / sind meine freunde / und die zukunft / meiner sonne"

Ying Wang:

„Freiheit ist der Atem der Kunst“

(Konzert vom 30. April 2023 im Autohaus Jesinger, Esslingen)

Wie würden die sieben letzten Worte Christi am Kreuz heute lauten? Diese Frage hat das Podium Festival Esslingen an Literat:innen und sieben Komponistinnen gerichtet. Joseph Haydns berühmte Meditationsmusik bildete dabei den Ausgangspunkt und die historische Folie. Beide "Sieben Worte" - die Neukompositionen und die Version von Haydn - wurden in diesem Konzert (ur-)aufgeführt. Und zwar an einem ganz besonderen Ort. Statt (wie ursprünglich bei Haydn) in einer Kirche wandelten die Musikerinnen und Musiker und das Publikum durch ein Autohaus. Die Musik erklang zwischen Hebebühnen, Werkzeugen und reparaturbedürftigen Lastwagen-Teilen.