Next To Your Fire – Neue Produktion des Ensemble Proton Bern

Steffen Krebber:

"Lass mich bei den schicken Villen in den Wicken chillen!" (2020/21) für Drumset, Ensemble und 2 Lautsprecher

Oxana Omelchuk:

"breakcourage" (2022) für Piccoloflöte/Bassflöte, Oboe, Bassklarinette, Fagott, Drumkit, E-Harfe, Synthesizer, Geige und Cello

Hannes Seidl:

"Brave chords" (2022) für Oboe, Fagott, Harfe und Feedback

"Neue Musik spielt sich oft in einer kleinen Blase ab. Manchmal schauen wir neidisch auf die Strahlkraft, die Rock und Popmusik haben", sagt der Cellist Jan-Filip Ťupa vom Ensemble Proton. Und genau um diesen Konflikt geht es im Programm "Next To Your Fire" der in Bern beheimateten Gruppe: drei Stücke, in denen auf je eigene Art Rock-Stilmittel zum Einsatz kommen - mal als verzweifelter Versuch, mal als ironische Brechung, mal als aufregende Hybridmusik zwischen E und U. Um dem Projekt in puncto Sound gerecht zu werden, hat das Ensemble die Aufnahmen im U-Musik-Studio des SWR Stuttgart eingespielt.