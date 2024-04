Eine ganze Stadt wird zur Klang-Quelle: Reinhard Manz dokumentiert in seinem Film "Donau/Rauschen – Transit & Echo" eine groß angelegte Klang-Aktion von Daniel Ott und Enrico Stolzenburg, die zum 100-jährigen Jubiläum der Donaueschinger Musiktage im Oktober 2021 realisiert wurde.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Donaueschinger Musiktage 2021 entwickelten Daniel Ott und Enrico Stolzenburg die große Klang-Aktion Donau/Rauschen für und mit der Bevölkerung Donaueschingens. Von der Donauquelle bis zum Rathausplatz führte die einstündige Aufführung, in der 200 Musiker:innen aus ortsansässigen Musikvereinen wie aus Donauanrainerländern auf den Straßen, auf Balkonen, an Fenstern, in Erkern und auf Plätzen der Stadt spielten. Die live gespielte Musik vermischte sich mit Klängen, die entlang der 2857 km langen Donau aufgenommen wurden, zu einer eindrucksvollen Landschaftskomposition.

In seinem letzten Film Donau/Rauschen – Transit & Echo hat der Schweizer Filmemacher Reinhard Manz die Klang-Aktion in Donaueschingen eingefangen und verbindet sie mit Landschaftsaufnahmen der Donau, die zwischen Schwarzwald und Schwarzem Meer durch zehn verschiedene Länder fließt und schon immer mehr war als nur ein Stück Natur.

For the occasion of the 100th anniversary of Donaueschinger Musiktage, Daniel Ott and Enrico Stolzenburg developed Donau/Rauschen, a large-scale community project for and with the population of Donaueschingen. In the one hour-long performance leading from the source of the Danube to the town hall square, 200 musicians from local music associations as well as from countries crossed by the Danube played on the streets, at windows, on balconies and squares of the town. The live music blended with sounds recorded along the 2.857 kilometres of the Danube and created together an impressive landscape composition.

In his last film Donau/Rauschen – Transit & Echo, Swiss filmmaker Reinhard Manz captured the sound action in Donaueschingen and combined it with landscape shots of the Danube. Flowing through ten different countries from the Black Forest to the Black Sea, the river has always been much more than just beautiful nature.