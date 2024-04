Der Jazzer David Chesky – Klassik, Jazz und technische Innovation

David Chesky:

Chorinho No. 1 New York

David Chesky (Klavier)

Rumero Rumbambo (Gitarre)



David Chesky:

Rag No. 15 The Manhattan Blues Variations Rag

David Chesky (Klavier)



David Chesky:

Piano Concerto No.3. Mov.3

David Chesky (Klavier)

Orchestra of the 21st Century



David Chesky:

East Harlem

David Chesky (Klavier)

Bob Mintzer (Bassklarinette)

Giovanni Hidalgo (Perkussion)

Andy Gonzales (Bass)

Randy Brecker (Trompete)



David Chesky:

The Blue Danube

David Chesky (Klavier)

Peter Washington (Bass)

Billy Drummond (Schlagzeug)



David Chesky:

Prelude No.6 in D minor

David Chesky (Klavier)

Peter Washington (Bass)

Billy Drummond (Schlagzeug)



David Chesky:

The Abreu Danza No. 5

Orchestra of the 21st Century



David Chesky:

The Girl with the White Rose

J' Nai Bridges (Mezzosopran)

Pedro R. Diaz (Englisch Horn)

Milan Milisavljevic (Bratsche)

Orchestra and Choir of the 21st Century



Ludwig van Beethoven/David Chesky (arr.):

Ode to Joy

Paloma Dineli Chesky (Gesang)

David Chesky (Keys)