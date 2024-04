Unter Strom – Kimmig/Studer/Zimmerlin Electric Trio

Von Nina Polaschegg

Ein Streichtrio wechselt das Instrumentarium - und bleibt sich dennoch treu. Immer noch improvisieren Kimmig-Studer-Zimmerlin mit hoher Präzision, hinterfragen und befragen die Musik, ihre Interaktionen, ihre Klangfarbe und ihre Bezugspunkte. Der Geiger Harald Kimmig, der Kontrabassist Daniel Studer und der Cellist Alfred Zimmerlin spielen seit mehr als zwei Jahrzehnten im Trio zusammen. Immer wieder laden sie Gäste ein, um neue Impulse zu bekommen. Auf ihrem brandneuen Album spielen sie erstmals ausschließlich auf rein elektronischen Streichinstrumenten.



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry two

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry six

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry four

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry three

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry one

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio



Alfred Zimmerlin, Daniel Studer, Harald Kimmig:

Entry five

Kimmig-Studer-Zimmerlin Electric Trio