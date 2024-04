05.04.1994: Kurt Cobain erschießt sich

Zerzauste Haare, leerer, herausfordernder Blick. Kurt Cobain war das Idol der Generation X. Zusammen mit seiner Band Nirvana hat er in den 1990er-Jahren die Rockmusik neu erfunden. Das Leben als Star schien jedoch unerträglich.

Schluss mit 1980er-Jahre Pop!

Vier Akkorde in f-Moll – mit diesen Gitarrenriffs beginnt „Smells Like Teen Spirit“, 1991 die erste Single des Albums „Nevermind“. Dieser Song machte aus der bisher eher unauffälligen Band schlagartig die größte Rockband ihrer Zeit.

Schluss mit 1980er Jahre Pop, jetzt kam etwas Neues: Grunge. Raue Rockmusik, die Schmerz ausdrückte in Schreien und lauten Gitarren.

Kurt Cobain: zerzauste Haare, herausfordernder Blick

Beim damaligen Musiksender MTV lief das Video zu „Smells like Teen Spirit“ rauf und runter. Zu sehen sind drei rockende Musiker in einer runtergekommenen Turnhalle, duster, braunstichig, unscharf.

Drumherum Cheerleader, pogende Menschen und künstlicher Rauch. Immer im Zentrum der Sänger Kurt Cobain: lange blondierte, zerzauste Haare, leerer, herausfordernder Blick.

Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen

„Come as you are” heißt die zweite Single des Erfolgsalbums „Nevermind“. Mit diesen Lyrics erinnert auch Kurt Cobains Heimatstadt Aberdeen, eine Kleinstadt an der nordwestamerikanischen Pazifikküste, an ihren berühmten Sohn: „Welcome to Aberdeen – Come As You Are“ steht auf dem Ortsschild.

Vielleicht auch eine Geste der Wiedergutmachung, denn Kurt Cobain wuchs dort in schwierigen Verhältnissen auf. Später heiratete er die ebenfalls drogenabhängige Musikerin Courtney Love, zusammen bekommen sie die Tochter Frances Bean.

Das Rockstar-Leben schien unerträglich

Einige Tage vor seinem Tod checkt Kurt Cobain in einer Entzugsklinik in Los Angeles ein. Es ist nicht das erste Mal. Sein Leben als Rockstar scheint für Kurt Cobain unerträglich, erinnert sich ein Mitarbeiter von damals an ein Gespräch mit dem Musiker.

Am 8. April 1994 wird Kurt Cobain gefunden, die Gerichtsmedizin datiert seinen Tod auf den 5. April: Suizid durch Kopfschuss. Spekulationen über die Todesumstände gibt es bis heute.

Kurzschlussreaktion – oder gar Mord?!

War es eine Kurzschlussreaktion unter Drogeneinfluss? Andere glauben, dass ihn seine Frau Courtney Love umgebracht habe. Kurt Cobains Tod bietet eine mythisch aufgeladene Projektionsfläche.

Die romantische Faszination für den Tod eines jungen, aufbegehrenden Menschen – ähnlich wie im Fall von Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison oder Amy Winehouse

Manuskript zur Sendung