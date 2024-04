2000: Jens Thomas

Der 1970 in Braunschweig geborene Pianist wurde im Jahr 2000 mit dem SWR Jazzpreis ausgezeichnet.

In der Jurybegründung heißt es: "Selten hat sich ein junger Musiker so schnell durchgesetzt wie Jens Thomas (29). Noch 1999 kannten den Pianisten nur Fachleute, die allerdings prophezeiten ihm eine große Zukunft. Interessant an seinem Zartheit und Härte, Disziplin und freie Ausbrüche verbindenden, rhythmisch eigenwilligen und Sound-orientierten Spiel ist, dass er musikalisch von einem ganz anderen Ausgangspunkt herkommt. Seine Einflüsse hießen Police, AC/DC und BAP (!), Schönberg, Ligeti und Wolfgang Rihm. Jens Thomas ist also genau das, was man heute so gerne Quereinsteiger nennt."