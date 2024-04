„Music Written By Real Life – Part 1” mit Torsten Maaß

Der etablierte Trompeter Torsten Maaß arbeitet seit vielen Jahren mit zahlreichen Bigbands als Komponist, Arrangeur und Gastdirigent zusammen. Er arrangierte für Produktionen mit Max Mutzke, Clueso, Ack van Rooyen und vielen anderen. Unter seiner Leitung hat die SWR Big Band eine Auswahl seiner vom Leben inspirierten Werke gespielt und aufgenommen – stilistisch zwischen modernem Mainstream und Bob Brookmeyer, in dessen New Art Orchestra er als Trompeter Gründungsmitglied war. Das vorliegende Album „Music Written By Real Life" ist der erste von zwei Teilen, der zweite Teil erscheint im Dezember 2023.

SWR Music Written By Real Life - Part 1 SWR Big Band X Torsten Maaß Label: SWR Music Titelliste: Sir Charles´ Teatime Basie Day It´s Only Life Lester Left Town D´ Is To Drive The Fluffer

Über Torsten Maaß

Torsten Maaß wurde bereits mit 6 Jahren auf der Trompete unterrichtet. Er studierte klassische Trompete an der Musikhochschule Lübeck sowie Diplommusiklehrer mit Schwerpunkt Jazz an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Als Trompeter wirkte er an zahlreichen Rundfunk- und Musicalproduktionen mit und war Gründungsmitglied in Bob Brookmeyers New Art Orchestra.

Schon während der Schulzeit begann er, für seine damalige Schulbigband zu komponieren und zu arrangieren. Mittlerweile genießen seine Werke internationalen Ruf, er bediente nicht nur alle deutschen Rundfunk Big Bands, die Big Band der Bundeswehr, die Swiss Army Big Band und das Glenn Miller Orchestra, sondern auch Künstler wie Jacob Collier, Max Mutzke, Clueso, Chuck Leavell und Udo Jürgens.

Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten als Trompeter wird er regelmäßig von namhaften Bands als Gastdirigent engagiert.