Sommerferien in Baden-Württemberg. Was tun, wenn man nicht wegfahren kann? Oder nicht wegfahren will? Einfach die schönsten Orte in der Region besuchen! Der Freiburger Thomas Binder hat mit „Kämpfen. Leiden. Lieben“ ein hübsch erzähltes Schwarzwald-Lesebuch vorgelegt. Ein Mix aus Recherche und erzählerischer Ausschmückung. Das beginnt mit der Geschichte vom frühmittelalterlichen Trudpert, die hier zu hören ist, und reicht über Klosterkultur, Hexenverfolgung, Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Jedes Kapitel präsentiert eine eigene interessante Geschichte, an die sich touristische Tipps anschließen. Let’s go!

Es liest Antje Keil.



Leben im Schwarzwald von den Kelten bis ins 20. Jahrhundert"

Südverlag

ISBN 978-3-87800-133-1

18 Euro