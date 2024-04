Neue Bücher von Toxische Pommes, Pedro Almodóvar, Mirrianne Mahn und Lucía Lijtmaer. Und ein bildstarker Comic von Schuiten und Peeters.

Auf TikTok erreicht die Satirikerin Irina alias Toxische Pommes Hundertausende: Mit ihren pointierten Videos parodiert sie die österreichische Gesellschaft. Unter ihrem Künstlernamen tritt sie jetzt auch als Buchautorin auf: „Ein schönes Ausländerkind“ heißt ihr Debütroman, erschienen bei Zsolnay Verlag, 208 Seiten, 23 Euro.

Darin erzählt sie die Geschichte einer Familie, die vor dem Jugoslawienkrieg nach Österreich flieht. Eine Familie, die ihrer eigenen wahrscheinlich sehr ähnlich ist.

Fast schon filmreif ist die Entstehungsgeschichte von Pedro Almodóvars erstem Buch: Die zwölf Erzählungen hatte seine Assistentin Lola Garcia über etliche Umzüge hinweggerettet und archiviert. Sie war es auch, die den Anstoß für die Veröffentlichung gab. Das Ergebnis: Eine kryptische Autobiografie mit Figuren, wie wir sie aus Almodóvars Filmwelten kennen.

Issa ging es schon mal besser: Sie muss sich ständig übergeben und ist mitten in einem großen Familienstreit: Denn Issa ist schwanger. Ihr Freund will das Kind unbedingt, ihre Mutter aber möchte, dass sie abtreibt. Um Abstand zu gewinnen, reist Issa zu ihren Großmüttern nach Kamerun. Dort erwarten sie einige Rituale, die sie als Schwangere durchlaufen soll. „Issa“ ist der erste Roman der Theatermacherin und Aktivistin Mirrianne Mahn.

Zwei Frauen, die eine in Barcelona, die andere in Salem in Nordamerika. Vierhundert Jahre trennen die beiden. Ihr Schicksal könnte nicht unterschiedlicher sein, aber gemeinsam ist ihnen ihre Flucht, ihre Rebellion, ihr Kampf um Selbstbehauptung. Davon erzählt, mitreißend und ironisch, Lucía Lijtmaer in ihrem Roman „Die Häutungen“.

Und wir tauchen ab in die Welt von Kapitän Nemo, mit dem Comic „Die Heimkehr des Käpitan Nemo“. Darin schicken der Zeichner François Schuiten und der Comicautor Benoît Peeters Jules Vernes totgeglaubten Kapitän Nemo auf eine neue Abenteuerreise. An Bord eines neuen U-Boots, das halb Maschine, halb lebendige Riesenkrake ist.

Toxische Pommes – Ein schönes Ausländerkind

Pedro Almodóvar – Der letzte Traum. Zwölf Erzählungen

Aus dem Spanischen von Angelica Ammar

Mirrianne Mahn – Issa

Lucía Lijtmaer – Die Häutungen

Aus dem Spanischen von Kirsten Brandt

François Schuiten und Benoît Peeters – Die Heimkehr des Kapitän Nemo

