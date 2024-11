Wissenswunder Wikipedia wird 20 - Pavel Richter, Wikipedianer

Das größte Lexikon aller Zeiten wird 20 und durchdringt neben allen Wissenschaften nicht nur die Alltagskultur und das konkrete Leben der Menschen, es ist auch ein höchst aktuelles Medium, wie der Artikel „Sturm auf das Kapitol in Washington 2021“ eindrucksvoll beweist.

Wikipedia hat viel Erfahrung mit toxischer Diskussionskultur und sich davon nicht kaputt machen lassen. Um die Qualität wird täglich gerungen, um Spenden jährlich gebeten. Von Beginn an ist es die Arbeit zahlloser anonymer Mitarbeiter vom heimischen Rechner, und so hat Wikipedia die größte Erfahrung mit Homeoffice.

Pavel Richter war geschäftsführender Vorstand des Vereins Wikimedia Deutschland und ist Autor des Buches Die Wikipedia-Story

Die Wikipedia-Story: Biografie eines Weltwunders Pressestelle Campus Verlag Die Wikipedia-Story Biografie eines Weltwunders Genre: Internet Verlag: Campus Verlag, 22,95 Euro ISBN: 978-3593514062

