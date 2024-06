Vom Politischen im Putzen – Der Künstler Martin Hablesreiter

Putzen kann doch jede(r), oder? Und: Frauen putzen mehr als Männer, Arme putzen mehr als Reiche. Martin Hablesreiter ist die eine Hälfte des Wiener Künstlerduos Honey & Bunny. Die andere ist Sonja Stummerer. Beide haben die Kulturtechnik des Putzens ins Visier genommen und dazu ein Buch geschrieben, witzig und tiefgründig.

Mit der Erkenntnis: Putzen ist hochpolitisch. Familie, Demokratie, Patriarchat und Feminismus, Migration und Schwarzarbeit, Konsum, Umweltschutz, Nachhaltigkeit - in dieser scheinbar nebensächlichsten aller Tätigkeiten werden sämtliche große Gesellschaftsfragen unserer Zeit verhandelt.

Putzen: Eine Kulturtechnik Pressestelle Böhlau Wien Verlag Putzen: Eine Kulturtechnik Autor: Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter Verlag: Böhlau Wien ISBN: 978-3205212423, 35,- Euro

Zur Homepage des Künstlerduos

Musiktitel

Funny peculiar

The Divine Comedy

CD: Foreverland



Work song

Torsten Goods

CD: Thank you Baby!



Huggu over vatn

Pust

CD: Huggu over vatn



I got love

Bobby Oroza

CD: I got love



Nice work if you can get it

Tony Bennett & Diana Krall

CD: Nice work if you can get it