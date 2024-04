Von traurigen Tigern und dem Grinch - Kinderbuchillustratorin Nadia Budde

Geboren wurde sie in Ostberlin, noch zu DDR-Zeiten. Und weil die alleinerziehende Mutter Ärztin war, durfte die Tochter kein Abitur machen. Das hat sie nach der Wende nachgeholt, samt Kunststudium am Royal College of Art in London.

Schon für ihr erstes Kinderbuch Eins Zwei Drei Tier regnete es Preise. Das war im Jahr 2000. Seither gilt Nadia Budde als eine der bedeutendsten Kinderbuchillustratorinnen Deutschlands. Sie ist aber auch Autorin, unterrichtet Kunst und Grafik in aller Welt und übersetzt. 2020 ist von ihr, aus dem Amerikanischen nachgereimt, Der Grinch erschienen. Ein Weihnachtsmuffel par exellence.

(SWR 2020)

Der Grinch oder die geklauten Geschenke Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Der Grinch oder die geklauten Geschenke (Deutsch) Gebundene Ausgabe – 9. September 2020 Autor: Dr. Seuss und Nadia Budde Genre: Fantasy Verlag: Antje Kunstmann 16,- Euro ISBN: 978-3956143953

