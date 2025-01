Faire Preise – Was sind uns unsere Lebensmittel wert?

per Mail teilen

In Deutschland werden nur rund 12% des Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel und nichtalkoholische Getränke ausgegeben. Das ist wenig im weltweiten Vergleich. Woran liegt es?

In SWR2 Leben um 15.05 Uhr berichtet Andreas Boueke von Kaffeebauern in Guatemala, die aufgrund niedriger Weltmarktpreise und den Folgen des Klimawandels kaum mehr von ihrer Arbeit leben können. Obwohl in Deutschland vielen bewusst ist, dass die Produzenten schlecht entlohnt werden, liegt der Anteil von Kaffee mit Fair-Trade-Siegel bei nur fünf Prozent.

In SWR2 Tandem ab 19.05 Uhr diskutieren wir mit dem Agraringenieur Eckhard Benner von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über unser Konsumverhalten und (faire) Preise für Lebensmittel. Denn in Deutschland werden nur etwa 12% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel und nichtalkoholische Getränke ausgegeben. Das ist eine im weltweiten Vergleich niedrige Quote.

Was sind uns unsere Lebensmittel wert? Diskutieren Sie mit unserem Studiogast und stellen Sie Fragen. Rufen Sie uns an, ab 19.00 Uhr unter 07221-2000 oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an: tandem@swr.de

Musiktitel:

Cake And Eat It

David Gray

CD: Mutineers

Daba

Oum

CD: Daba

Aibohphobia

Shakey Graves

CD: Can't Wake Up

You've Got a Secret

Holly Cole

CD: Night

Up the Creek

Tori Amos

CD: Native Invader