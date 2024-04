Vernetzt den ländlichen Raum - Junggründer Christian Maidhof und seine Dorf-App

Christian Maidhof ist gerade 18 Jahre alt geworden und schon jetzt ein umtriebiger Jung-Unternehmer. Er ist seit früher Kindheit technikbegeistert und begann als Siebtklässler ein Wirtschaftsinformatik-Studium an der Fernuni Hagen. Außerdem engagiert er sich im Vereinsleben seines Heimatorts Ockenheim im Landkreis Mainz-Bingen.

So kam er auf die Idee zur App „Mein Dorf“, mit der Vereine, Verwaltung und Bürger unkompliziert untereinander kommunizieren können. Sie wurde in Ockenheim schon 800 mal heruntergeladen, und inzwischen wird sie auch in anderen Gemeinden genutzt.

Zur Homepage von Mein Dorf

Musiktitel:

Without a heart

Lee Fields

CD: Sentimental fool



Damals auf'm Dorf

Stefan Noelle

CD: Wie es mich zieht



Nicht in meinem Namen

Bodo Wartke

CD: Wandelmut



Deutsche Bahn

Wise Guys

CD: Zwei Welten



Can't get out of this mood

Samara Joy

CD: Linger awhile