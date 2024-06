Sollte die Fähigkeit, sich-selbst-versorgen-zu-können nicht zu den wesentlichen Lebens- und Überlebenskompetenzen gehören?

Sie lernen womöglich Chinesisch in der Kita und können natürlich souverän mit dem Computer umgehen, aber viele Kinder haben - bis sie flügge werden - noch nie ein Pfund Hackfleisch an der Theke gekauft, geschweige denn ein Essen gekocht.

Wie kommt das? Sollte die Fähigkeit, sich-selbst-versorgen-zu-können nicht zu den wesentlichen Lebens- und Überlebenskompetenzen gehören? Verlernen wir das Kochen?, fragt SWR2 Tandem. Diskutieren Sie mit unter 07221-2000 oder per Mail an tandem@swr.de!

Gast im Studio ist Silke Bartsch, Professorin an der TU Berlin mit dem Forschungsschwerpunkt: unser Essverhalten.



