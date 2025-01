Suche nach Sinn und erfülltem Leben – zwischen Yoga und Kirche

Die Kirchen verlieren Mitglieder, aber das Bedürfnis nach Spiritualität und Halt bleibt. So entstehen neue, individuelle Formen von Glauben und Religion.

Die religiöse Landschaft in Deutschland verändert sich: Evangelische und katholische Kirche kämpfen mit hohen Austritts-Zahlen. Aber der Glaube an Gott - oder etwas Göttliches - ist weiterhin gesellschaftlich verankert. So wird die Suche nach Sinn und Erfüllung individueller: Statt in den Gottesdienst, gehen viele Menschen heute beispielsweise ins Yoga. Immer mehr basteln sich eine eigene Form der Religion, die in ihren persönlichen Alltag passt. Die Kirchen passen sich den Trends teils an, so bietet die katholische Kirche Stuttgart in ihrem Spirituellen Zentrum auch Yoga-Veranstaltungen an.