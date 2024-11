Chronist des virtuellen Wahnsinns – Kabarettist und Stierpreisträger Mathias Tretter

Er habe einen Traum, sagte Mathias Tretter vor vielen Jahren: Dass Menschen wieder handeln, bevor sie es im Internet posten, und sich wieder treffen, anstatt zu twittern und zu chatten. Wie die Digitalisierung und die virtuelle Welt unser Leben verändert, ist eines von Tretters Kernthemen. Der gebürtige Würzburger und zugezogene Leipziger ist einer der sprachmächtigsten und belesensten Kabarettisten im deutschsprachigen Raum. In seinen Programmen zitiert er beiläufig Nietzsche, Schiller oder Goethe, ohne dass man sich belehrt fühlt. Im Mai 2023 erhält er den renommierten Radio-Kabarettpreis "Salzburger Stier", der auch in SWR2 übertragen wird.

