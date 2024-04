Das Spiel hat mehr als 90 Minuten – Ronald Reng findet im Fußball Geschichten, die weit über den Platz hinaus reichen

Wer sich für die Mechanismen hinter dem Profifußball interessiert, stößt irgendwann auf Ronald Reng. Reng ist Autor der Biografie von Nationaltorwart Robert Enke, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere das Leben genommen hat.

Den ungewissen Weg dreier Fußballtalente beschreibt er in „Der große Traum“. Sein aktuelles Buch „1974 – Eine deutsche Begegnung“ ist ein Gesellschaftsporträt, aufgehängt am einzigen Länderspiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR während der Fußball-WM 74.

Begonnen hat Ronald Reng als Sportjournalist, seine Reportagen und Bücher sind vielfach ausgezeichnet.

1974 – Eine deutsche Begegnung: Als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte Pressestelle Piper 1974 – Eine deutsche Begegnung: Als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte Autor: Ronald Reng Genre: Sportliteratur Verlag: Piper ISBN: 978-3492072199

