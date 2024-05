Rhapsodie im Pixelwald – Wie Musik in digitalen Spielen zu einer eigenen Kunstform wird

Jeder zweite Deutsche spielt regelmäßig Computerspiele. Und lässt sich dabei von Musik mitreißen, die häufig so professionell und aufwändig produziert wird wie die von Blockbustern.

Games-Musik untermalt die Handlung, erschafft Atmosphären, gibt den Spielwelten Charakter. Sie ist interaktiv, indem sie sich dem Spielgeschehen anpasst oder dem Spieler Hinweise gibt. Und wird dadurch zu einer eigenen Dimension, die viele Gamer über hunderte Stunden hinweg begleitet.

Kein Wunder, dass Spielemusik zur Popkultur geworden ist - und auch die Popkultur in Spielen immer präsenter wird.

Manuskript zur Sendung

