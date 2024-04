Mit einem See verschwindet mehr als Wasser – der Seenforscher Karsten Rinke

Seit mehr als 25 Jahren erforscht Karsten Rinke Seen weltweit - vom Bodensee bis zum Toten Meer, von der Rappbodetalsperre im Harz bis zum Sewansee in Armenien. Es ist eine Zeit der Forschung an bedrohtem Lebensraum, Dokumentation von Verschwinden und Austrocknung überlebensnotwendiger Wasserspeicher.

Als Leiter der Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg ist sein Anliegen, darüber aufzuklären mit welchen Strategien wir unsere Seen trotz Klimawandel schützen und intakt halten können und auf deren Umsetzung zu drängen.

