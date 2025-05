Kurdinnen in Deutschland – die Filmemacherin Serpil Turhan erkundet Identität

Serpil Turhan wird 1979 als Tochter kurdischer Eltern in Berlin geboren. Jung findet sie zur Schauspielerei, spielt Hauptrollen in mehreren Filmen von Thomas Arslan und Rudolf Thome. Anfang 20 wendet sie sich den Theaterwissenschaften zu, arbeitet dann als Regieassistentin und realisiert erste Dokumentarfilme. 2013 legt sie mit dem Dokumentarfilm „Dilim Dönmüyor – Meine Zunge dreht sich nicht“ ihr Diplom an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe ab. Seit 2019 ist sie dort Gastprofessorin.

Für ihren neusten Film “Köy” hat Serpil Turhan drei Jahre lang drei Kurdinnen in Berlin begleitet. Dabei ist ein berührender Austausch über universelle Fragen von Zugehörigkeit und Identität entstanden.

Infos zum Films "Köy"

Musiktitel

Where I'm from

Meskerem Mees

CD: Where I'm from



Alla beni pulla beni

Baris Manco

CD: Alla beni pulla beni



Far from home

Plàsi

CD: Far from home



Beni Unutma

Sezen Aksu

CD: Git



Maria también

Khruangbin

CD: Con todo el mundo