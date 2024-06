Kämpfer für Kinder – Arche-Gründer Bernd Siggelkow sorgt sich um die Schwächsten

Geborgenheit und genug zu essen - das ist das Mindeste, was ein Kind braucht, um gut aufwachsen zu können.

Bernd Siggelkow weiß, wie es ist, beides nicht zu haben und hat genau deswegen 1995 das christliche Kinder- und Jugendwerk “Die Arche” gegründet. 31 Einrichtungen gibt es mittlerweile in 15 deutschen Städten, der Schweiz und Polen, gleichzeitig steigt die Zahl der Kinder, die in Armut leben weiter.

Im dritten Coronajahr und am Beginn des Inflationswinters schlägt Siggelkow so laut Alarm wie lange nicht und warnt: Die Kapazitäten für Hilfebedürftige reichten nicht, langjährige Spender könnten nicht mehr spenden, das Klima der Diskussion über Armut nehme den Betroffenen die Würde.

Zur Homepage der "Arche"

