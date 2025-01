Hinter der Bühne und doch vor allen - Die Kommunikationschefin am Theater Ingrid Trobitz

Seit 36 Jahren ist das Theater ihre Leidenschaft. Aber nicht auf, sondern eher neben der Bühne. Ingrid Trobitz spricht gern mit anderen Menschen, sie vernetzt sich und andere, präsentiert in der Öffentlichkeit die Arbeit ihres Theaters und beantwortet Zuschauermails.

15 Jahre lang war sie in diesem Sinn an den Württembergischen Staatstheatern in Stuttgart tätig, heute ist sie Kommunikationsdirektorin und stellvertretende Intendantin am Residenztheater in München. Eine tolle Karriere und trotzdem denkt sie manchmal wehmütig an die Zeit, in der man die Dinge per Telefon geregelt hat und nicht per mail.

