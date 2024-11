Heiß begehrt und kalt gepresst: die Olive

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Sie ist grün und schwarz, bitter und süß zugleich und gilt als Kostbarkeit aus dem Süden: die Olive. Ihr Öl – oder besser: ihr Saft – gilt als flüssiges Gold. Und die Frucht selbst darf bei kaum einem Picknick an einem lauen Sommerabend fehlen – eingelegt in Öl und Kräuter. Und schon fühlt man sich dem Sehnsuchtsort Mittelmeer ein Stück näher.



Im Mittelmeerraum ist seit einigen Wochen die Olivenernte in vollem Gange. Allein in Spanien werden rund 200 verschiedene Olivensorten kultiviert. Spanien ist auch Marktführer in Sachen Olivenöl.



Die Matinee in SWR Kultur ist bei der Olivenernte in Katalonien dabei, wir porträtieren einen der ältesten Olivenbäume der Welt. Wir erzählen, wie Athen zu seinem Namen gekommen ist. Und wir legen die ambivalente Geschichte des Ölzweigs dar.



Gesprächspartner der Sendung sind Ralph Dutli, der Autor des Buches "Liebe Olive", Michael Becker, der den nördlichsten Olivenhain Europas betreibt, und Carmen Sanchez, Olivenöl-Sommelière und Inhaberin der "Olivensaftagentur".



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musikredaktion: Janine Putzek