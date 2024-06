Hamster im Kühlschrank - Gabriele Busses veganes Kabarett

Von Fleischessern als Religionsersatz verspottet, von Praktizierenden als Beitrag zur Ressourcenschonung verteidigt: Veganismus sorgt immer noch für heftige Meinungsverschiedenheiten.

Gabriele Busse ist Veganerin und Kabarettistin, und sie bringt beides auf der Bühne zusammen. Ihre Lieder und Sprechtexte sind scharfsinnige Betrachtungen zur veganen Ernährung und zu fragwürdigen Konsumgewohnheiten. Lustig sind sie auch noch. Und manchmal sehr böse. Fragen Sie mal den Hamster, der Frau Busse als Proteinquelle dient.

(SWR 2019)

Musiktitel:

Wives And Lovers

Cécile McLorin Salvant

CD: For One To Love

Dave

Joe Jackson

CD: Fool

Arms of steel

Freshlyground

CD: Ma'cheri

Gobbledigook

Sigur Rós

CD: Mit einem Brummen in den Ohren spielen wir endlos

I'm Beginning To See The Light

Seal feat. The Puppini Sisters

CD: Standards