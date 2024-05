Christine Langer

Als Hobby-Musikerin hatte ich nach einigen Berufsjahren in der Werbewelt den Wunsch, dass Musik auch in meinem Berufsalltag eine Rolle spielt. Deswegen habe ich mich von meinem alten Job verabschiedet und mich für den Masterstudiengang „Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia“ an der Musikhochschule Karlsruhe entschieden. Die absolut richtige Wahl! Dort durfte ich von Anfang an selbst Radio machen und habe sofort dafür Feuer gefangen.

Radio ist schnell und begleitet uns durch den Tag. Außerdem spielt neben der Information auch die Musik eine zentrale Rolle spielt. Ich mag zudem die Vielfalt: Gespräche, Reportagen, Kommentare, Umfragen – das Weltgeschehen wird plastisch, allein durchs Zuhören. Ich mag es sehr, wenn es klappt, komplizierte Themen einfach und gut rüberzubringen. Wenn es dann noch gelingt, einen positiven Ausblick zu geben, auch wenn die Nachrichtenlage noch so düster ist, umso besser!

Ich moderiere das Wissensmagazin Impuls und bin dort im Wechsel mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch als Redakteurin und Planerin zuständig dafür, welche Themen wir in die Sendung nehmen und wie wir sie umsetzen. Wissenschaft, Umwelt, Medizin, Bildung – oft Themen mit Aha-Effekten, so dass auch ich jeden Tag etwas Neues lerne! Außerdem kümmern wir uns bei Impuls um unseren Podcast Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft – ein Tipp für alle, die auf skurrile, unterhaltsame und ein bisschen nerdige Wissensthemen stehen!