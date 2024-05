Für mich gibt es kein Tabuthema - Der Moderator Jafaar Abdul-Karim und seine arabische Talkshow

Jafaar Abdul-Karim wird bewundert, aber auch angegriffen. Seine Fernsehshow Shababtalk erreicht im arabischen Raum wöchentlich mehr als acht Millionen Zuschauer und wird auch von vielen Flüchtlingen gesehen.

Der Journalist spricht brisante Themen an, wie Frauenrechte, den Umgang mit Homosexualität, den Mord an der Freiburger Studentin, aber auch Rassismus in Deutschland.

Abdul-Karim, der im Libanon geboren wurde und 2001 nach Deutschland kam, lädt gerne Gäste mit kontroversen Ansichten ein und stellt ihnen unbequeme Fragen. Viele, sagt er, denken in Kategorien von Freund oder Feind. Ihm geht es um den Dialog.

(Produktion: 2019)

Musiktitel

La shou el haki

Natacha Atlas

CD: Ana hina

Quand le soleil

Masaa

CD: Outspoken

Willow weep for me

Irit Dekel feat. Eldad Zitrin

CD: Last of songs

All I need

Sami Yusuf

CD: Salaam

Yarmouk misses you

Aeham Ahmad feat. Edgar Knecht

CD: Keys to friendship