Friedensnobelpreis 2022 geht an Memorial, Center for Civil Liberties und Ales Bialiatski

Vorkämpfer für die Menschenrechte in Belarus, Russland und der Ukraine erhalten den Friedensnobelpreis 2022. Er geht an die russische Organisation Memorial mit Gründungsmitglied Irina Scherbakowa, die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties und Ales Bialiatski aus Belarus. Das teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo mit.

Irina Scherbakowa ist Gründungsmitglied der Organisation Memorial, die nun unter anderen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

„Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz“

Die Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen „außergewöhnlichen Beitrag“ geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, in ihrer Begründung.

Das Komitee wolle mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis „drei herausragende Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz in den drei Nachbarländern Belarus, Russland und der Ukraine ehren“, sagte Reiss-Andersen weiter. Bialiatski und die Organisationen Memorial und CCL bewiesen gemeinsam „die Bedeutung der Zivilgesellschaft für Frieden und Demokratie“.

Zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Die Organisation Memorial wurde Ende der 1980er Jahre noch in der Sowjetunion gegründet, um die Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Unterdrückung am Leben zu halten. Sie dokumentierte auch in Russland weiter Menschenrechtsverstöße und das Schicksal politischer Gefangener. Im vergangenen Dezember ordnete das oberste russische Gericht die Schließung der Organisation an. Die Justiz und Sicherheitsbehörden des Landes gehen mit harter Hand gegen Menschenrechtler, unabhängige Medien und Oppositionelle vor.

Bialiatski war einer der Wortführer der Demokratiebewegung in Belarus Mitte der 1980er Jahre und begehrte auch in den Jahrzehnten danach gegen den autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko auf. Er gründete die Menschenrechtsorganisation Wesna und erhielt 2020 bereits den Right Livelihood Award, auch bekannt als Alternativer Nobelpreis. Damals war er bei Protesten gegen Lukaschenko verhaftet worden und ist nach wie vor ohne Prozess in Haft.

Das Zentrum für bürgerliche Freiheiten oder Center for Civil Liberties wurde 2007 gegründet, um in einer Zeit des Umbruchs Menschenrechte und Demokratie in der Ukraine zu fördern. Seit der russischen Invasion dokumentiert es russische Kriegsverbrechen gegen ukrainische Zivilisten. Es nehme eine wichtige Rolle ein, um Schuldige für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Reiss-Andersen.

2021 gewannen zwei Journalisten den Preis

Im vergangenen Jahr gewannen die Journalisten Maria Ressa (Philippinen) und Dmitri Muratow (Russland) für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit den Preis, der mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert ist (rund 920.000 Euro) und traditionell am 10. Dezember in Oslo überreicht wird, dem Todestag von Alfred Nobel. Ein fünfköpfiges Komitee, bestehend aus fünf Politikern, die vom norwegischen Parlament gewählt werden, entscheidet darüber, wer den Friedensnobelpreis erhält.